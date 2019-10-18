Время позитива: веселые анекдоты 18 октября

1 Я наконец-то приучил кота ходить в туалет на газету! Хорошо бы ещё научить его дожидаться, пока я её дочитаю.

2 Недавно слышал, что в этом году появится новое устройство, способное превращать мысли в речь. Подумаешь, оно у меня давно есть - называется алкоголь.

3 Пошла мыть голову - помыла ванну, раковину, стиралку. Хочу чаю, боюсь идти на кухню... - Должен вас огорчить: придется вновь вскрыть ваш шов... - Почему? - Я забыл там во время операции перчатку. - Да, господи! Вот вам деньги - купите себе новую!