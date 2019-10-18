Скачать
Пятница, 18.10.2019
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры
Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры
Загороднюк: Отвод войск будет проводиться поэтапно
Загороднюк: Отвод войск будет проводиться поэтапно
УЕФА назвал ключевого футболиста сборной Украины
УЕФА назвал ключевого футболиста сборной Украины
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе (Видео)
Певица Леди Гага упала со сцены во время шоу в Вегасе (Видео)

Время позитива: веселые анекдоты 18 октября

Смотрите фото (5)
Время позитива: веселые анекдоты 18 октября
12:01 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты на день для Вашего отличного настроения.

  • 1

    Я наконец-то приучил кота ходить в туалет на газету! Хорошо бы ещё научить его дожидаться, пока я её дочитаю.

  • 2

    Недавно слышал, что в этом году появится новое устройство, способное превращать мысли в речь. Подумаешь, оно у меня давно есть - называется алкоголь.

  • 3

    Пошла мыть голову - помыла ванну, раковину, стиралку. Хочу чаю, боюсь идти на кухню...

    - Должен вас огорчить: придется вновь вскрыть ваш шов...

    - Почему?

    - Я забыл там во время операции перчатку.

    - Да, господи! Вот вам деньги - купите себе новую!

  • 4

    Старушка приходит в банк и снимает все деньги со своего вклада. Через час возвращается и снова кладёт ту же сумму. На удивлённый вопрос банковского работника отвечает:

    - Сынок, я только пересчитать брала...

Забавное утро: смешные анекдоты 18 октября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Анекдоты, 18 октября, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, Анекдоты на 18 октября, Хохот, Смешные шутки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Еще одного экс-нардепа задержали при попытке покинуть Украину
04 Продукты, которые улучшают работу сердца
05 ВСК будет изучать "откуда растут корни" у каналов Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Курс валют на 18 октября: доллар перед выходными подешевел
Генштаб: Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
СМИ: Известны подробности грядущей свадьбы Дженнифер Лоуренс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь