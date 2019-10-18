Время позитива: веселые анекдоты 18 октября

Я наконец-то приучил кота ходить в туалет на газету! Хорошо бы ещё научить его дожидаться, пока я её дочитаю.
Недавно слышал, что в этом году появится новое устройство, способное превращать мысли в речь. Подумаешь, оно у меня давно есть - называется алкоголь.
Пошла мыть голову - помыла ванну, раковину, стиралку. Хочу чаю, боюсь идти на кухню...
- Должен вас огорчить: придется вновь вскрыть ваш шов...
- Почему?
- Я забыл там во время операции перчатку.
- Да, господи! Вот вам деньги - купите себе новую!
Старушка приходит в банк и снимает все деньги со своего вклада. Через час возвращается и снова кладёт ту же сумму. На удивлённый вопрос банковского работника отвечает:
- Сынок, я только пересчитать брала...