Уморительные воскресные шутки: анекдоты на утро 20 октября

1 – Дорогой, все наши друзья уже обзавелись детьми, ты понимаешь, к чему я клоню? – Да, понимаю, нужно найти новых друзей.

2 - Мэм, я понимаю - каждый выражает свою скорбь по-своему... Но персонал крематория не оценил петарды, которые вы оставили в карманах вашего покойного мужа.

3 Толково составленное завещание продлевает жизнь... Когда жена кричит «Ты правда не понимаешь, почему я злюсь?», я подозреваю, что она тоже не понимает.