Уморительные воскресные шутки: анекдоты на утро 20 октября

– Дорогой, все наши друзья уже обзавелись детьми, ты понимаешь, к чему я клоню?
– Да, понимаю, нужно найти новых друзей.
- Мэм, я понимаю - каждый выражает свою скорбь по-своему... Но персонал крематория не оценил петарды, которые вы оставили в карманах вашего покойного мужа.
Толково составленное завещание продлевает жизнь...
Когда жена кричит «Ты правда не понимаешь, почему я злюсь?», я подозреваю, что она тоже не понимает.
Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.