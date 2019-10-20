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Уморительные воскресные шутки: анекдоты на утро 20 октября

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Уморительные воскресные шутки: анекдоты на утро 20 октября
04:42 Сегодня Телеграф

Мы обещаем Вам, что сегодня утром вы будете смеяться над нашими шутками до слез.

  • 1

    – Дорогой, все наши друзья уже обзавелись детьми, ты понимаешь, к чему я клоню?

    – Да, понимаю, нужно найти новых друзей.

  • 2

    - Мэм, я понимаю - каждый выражает свою скорбь по-своему... Но персонал крематория не оценил петарды, которые вы оставили в карманах вашего покойного мужа.

  • 3

    Толково составленное завещание продлевает жизнь...

    Когда жена кричит «Ты правда не понимаешь, почему я злюсь?», я подозреваю, что она тоже не понимает.

  • 4

    Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Высыпайтесь в хорошем настроении: утренние анекдоты 19 октября

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