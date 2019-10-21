Смех до слез: прикольные анекдоты 21 октября

- Мы живём около моря, нам даже в отпуск поехать некуда!

- Сарочка, ну почему так считаешь?

- Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди на свете!

- И я отвечу тебе, Сёма! Влюблённый мужчина не находит слов, а женатый таки не успевает вставить!

- Наум Аронович, а какая разница между влюблённым мужчиной и женатым?

3

Брать собаку лучше всего из приюта МВД. Вы это поймете после первого найденного во время прогулки пакетика марихуаны.

- Такси! Такси! - Подвезите меня на один сантиметр!

- Вы что издеваетесь?

- Если бы издевался попросил бы с остановками!