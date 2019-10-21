Смех до слез: прикольные анекдоты 21 октября

- Яша, мы с тобой таки самые несчастные люди на свете!
- Сарочка, ну почему так считаешь?
- Мы живём около моря, нам даже в отпуск поехать некуда!
- Наум Аронович, а какая разница между влюблённым мужчиной и женатым?
- И я отвечу тебе, Сёма! Влюблённый мужчина не находит слов, а женатый таки не успевает вставить!
Брать собаку лучше всего из приюта МВД. Вы это поймете после первого найденного во время прогулки пакетика марихуаны.
- Такси! Такси! - Подвезите меня на один сантиметр!
- Вы что издеваетесь?
- Если бы издевался попросил бы с остановками!
Терять лишний вес не так уж и трудно, но я всегда опять нахожу его в холодильнике.