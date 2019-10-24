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Четверг, 24.10.2019
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Смеяться - хорошая привычка: веселые анекдоты 24 октября

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Смеяться - хорошая привычка: веселые анекдоты 24 октября
12:01 Сегодня Телеграф

Предлагаем Вам порцию отборного юмора для идеального дня.

  • 1

    Разговор бабок на лавочке в у подъезда:

    - Я очень боюсь проснуться в гробу. Поэтому велела себя кремировать.

    - Хм, а в печке проснуться, значит, ты не боишься?

  • 2

    Из личного опыта: если когда-нибудь увидите падающий с подоконника кактус, не ловите его!!! Пусть падает...

  • 3

    "Не ешь с ножа - злым будешь! " - известная поговорка...

    На некоторых посмотришь - с топора кормили!

    Народ теперь, прежде чем помочь человеку в беде, сначала снимает эту беду на телефон...

  • 4

    Олег в детстве был чемпионом школы по самбо и футболу, а также победителем олимпиад по математике и украинскому языку, но ровно до тех пор, пока его родители не узнали, что грамоты можно купить в книжном магазине.

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 24 октября

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