Смеяться - хорошая привычка: веселые анекдоты 24 октября

1 Разговор бабок на лавочке в у подъезда: - Я очень боюсь проснуться в гробу. Поэтому велела себя кремировать. - Хм, а в печке проснуться, значит, ты не боишься?

2 Из личного опыта: если когда-нибудь увидите падающий с подоконника кактус, не ловите его!!! Пусть падает...

3 "Не ешь с ножа - злым будешь! " - известная поговорка... На некоторых посмотришь - с топора кормили! Народ теперь, прежде чем помочь человеку в беде, сначала снимает эту беду на телефон...