Смеяться - хорошая привычка: веселые анекдоты 24 октября

Разговор бабок на лавочке в у подъезда:
- Я очень боюсь проснуться в гробу. Поэтому велела себя кремировать.
- Хм, а в печке проснуться, значит, ты не боишься?
Из личного опыта: если когда-нибудь увидите падающий с подоконника кактус, не ловите его!!! Пусть падает...
"Не ешь с ножа - злым будешь! " - известная поговорка...
На некоторых посмотришь - с топора кормили!
Народ теперь, прежде чем помочь человеку в беде, сначала снимает эту беду на телефон...
Олег в детстве был чемпионом школы по самбо и футболу, а также победителем олимпиад по математике и украинскому языку, но ровно до тех пор, пока его родители не узнали, что грамоты можно купить в книжном магазине.