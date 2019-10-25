Давайте с утра похохочем: смешные анекдоты 25 октября

Жизнь как фотография: получается лучше, когда улыбаешься.
Самая сильная девочка в классе легко доказала, что она ещё и самая красивая.
Мужик заходит в кабинет логопеда:
- Доктор, у меня жена голос сорвала, совсем говорить не может.
- Прискорбно, конечно, голубчик, но я-то тут причем?
- А я просто впервые за много лет смог пару слов вставить - так оказывается, я немного сепелявлю...
- Братан, братан, быстрее, там наших бьют!
- Да у меня телефон без камеры...
- Дорогая, посмотри какой день прекрасный!
- На что ты намекаешь?
- Ну, ты ведь сама сказала, что уйдешь от меня в один прекрасный день.