Скачать
Пятница, 25.10.2019
СМИ: В Белом доме готовятся к восстановлению торговых привилегий для Украины
СМИ: США намерены восстановить торговые привилегии для Украины
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Динамо и Копенгаген поделили очки (Видео)
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд

Давайте с утра похохочем: смешные анекдоты 25 октября

Смотрите фото (5)
Давайте с утра похохочем: смешные анекдоты 25 октября
04:46 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас свежие шутки, которые помогут настроится на позитив этим утром.

  • 1

    Жизнь как фотография: получается лучше, когда улыбаешься.

  • 2

    Самая сильная девочка в классе легко доказала, что она ещё и самая красивая.

  • 3

    Мужик заходит в кабинет логопеда:

    - Доктор, у меня жена голос сорвала, совсем говорить не может.

    - Прискорбно, конечно, голубчик, но я-то тут причем?

    - А я просто впервые за много лет смог пару слов вставить - так оказывается, я немного сепелявлю...

    - Братан, братан, быстрее, там наших бьют!

    - Да у меня телефон без камеры...

  • 4

    - Дорогая, посмотри какой день прекрасный!

    - На что ты намекаешь?

    - Ну, ты ведь сама сказала, что уйдешь от меня в один прекрасный день.

Посмейтесь от души: вечерние анекдоты 24 октября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 25 октября, Анекдоты на 25 октября, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты на 25 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
02 Сент-Этьен 1:1 Александрия: события матча (Фото, Видео)
03 "Голос" о проверках "Слуг народа" на полиграфе: Не устраивайте цирк на дроте
04 Не перестает удивлять стилем: Мелания Трамп посетила Конгресс США (Фото)
05 Гороскоп на завтра, 25 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
В G7 оценили качество диалога с Офисом Президента Украины
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Среди украинцев растет доверие к СБУ
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Недовольные фермеры уже под стенами Офиса Зеленского
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Рецепт дня: тыквенный суп-пюре с крекером
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь