Давайте с утра похохочем: смешные анекдоты 25 октября

Жизнь как фотография: получается лучше, когда улыбаешься.

Самая сильная девочка в классе легко доказала, что она ещё и самая красивая.

3

Мужик заходит в кабинет логопеда:

- Доктор, у меня жена голос сорвала, совсем говорить не может.

- Прискорбно, конечно, голубчик, но я-то тут причем?

- А я просто впервые за много лет смог пару слов вставить - так оказывается, я немного сепелявлю...

- Братан, братан, быстрее, там наших бьют!

- Да у меня телефон без камеры...