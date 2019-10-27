Улыбайтесь почаще: веселые анекдоты 27 октября

Кстати, ничего плохого не хочу сказать, но знаю многих старых алкоголиков, и ни одного старого вегана.
Лайфхак. Дешёвые хот-доги можно есть вместе с салфеткой. Вкус не изменится, а руки останутся чистыми.
Жена попросила подарить большую сковороду.
Я буду больше есть или лучше себя вести?
Успешная карьера – это когда вы спешите на работу, в то время, как все остальные отправляются на шашлыки...
- Что с той проблемой?
- Я ее решил.
- Так в чем была проблема?
- Не знаю.
- И как ты ее решил?
- Я решил, что это не проблема.