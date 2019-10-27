Улыбайтесь почаще: веселые анекдоты 27 октября

Кстати, ничего плохого не хочу сказать, но знаю многих старых алкоголиков, и ни одного старого вегана.

Лайфхак. Дешёвые хот-доги можно есть вместе с салфеткой. Вкус не изменится, а руки останутся чистыми.

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Жена попросила подарить большую сковороду.

Я буду больше есть или лучше себя вести?

Успешная карьера – это когда вы спешите на работу, в то время, как все остальные отправляются на шашлыки...