От улыбки хмурый день светлей: утренние анекдоты 30 октября

1 Любимая, ты выйдешь за меня замуж? - Что еще мне за тебя сделать?!

2 Меня вот с детства мучил один вопрос: почему кому-то Бог дал ум, кому-то силу, кому-то красоту, ну а кому-то просто деньгами.

3 Врач: — Как ваше самочувствие? Пациент: — Великолепно! Что это вы мне дали? Врач: — Мы дали вам поспать. Посмотрел косо на девушку – обидел. Посмотрел прямо – оскорбил. Вообще не заметил – обидел и оскорбил.