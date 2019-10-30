От улыбки хмурый день светлей: утренние анекдоты 30 октября

Любимая, ты выйдешь за меня замуж?
- Что еще мне за тебя сделать?!
Меня вот с детства мучил один вопрос: почему кому-то Бог дал ум, кому-то силу, кому-то красоту, ну а кому-то просто деньгами.
Врач:
— Как ваше самочувствие?
Пациент:
— Великолепно! Что это вы мне дали?
Врач:
— Мы дали вам поспать.
Посмотрел косо на девушку – обидел. Посмотрел прямо – оскорбил. Вообще не заметил – обидел и оскорбил.
Звонили оба сотовых телефона, верещал стационарный. Настойчиво вопил Скайп. Хозяин квартиры, сидящий на унитазе истерично кричал: "В дверь позвоните кто-нибудь, гады, ещё и в дверь!!!"