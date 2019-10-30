Заряд хорошего настроения: самые смешные анекдоты на 30 октября

1 Маша поняла, что не особо привлекательна, когда парень заставил ее кукарекать, выиграв в карты "на желание".

2 По статистике, женщины не хотят утром, а мужчины вечером… Но все они прекрасно понимают, что посуду всё равно надо мыть.

3 - Какой крайний срок поставить? - Ставь 31-е. - 31-е? Нормально, вы успеете? - Успеем, конечно. Просто месяц не указывай. - Вы слышали, Яша Рабинович отмучился... - Как?! Умер?! - Таки нет! Жену похоронил.