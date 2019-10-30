Заряд хорошего настроения: самые смешные анекдоты на 30 октября

Маша поняла, что не особо привлекательна, когда парень заставил ее кукарекать, выиграв в карты "на желание".
По статистике, женщины не хотят утром, а мужчины вечером…
Но все они прекрасно понимают, что посуду всё равно надо мыть.
- Какой крайний срок поставить?
- Ставь 31-е.
- 31-е? Нормально, вы успеете?
- Успеем, конечно. Просто месяц не указывай.
- Вы слышали, Яша Рабинович отмучился...
- Как?! Умер?!
- Таки нет! Жену похоронил.
— Вас можно пригласить на танец?
— Четверо детей.
— Ну, отдыхайте, отдыхайте…