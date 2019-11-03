Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 3 ноября

1 По данным социологических исследований, лишь 25% организаций пользуются услугами креативных агентств для разработки сценария корпоративного Нового года. Остальные 75% продолжают доверять алкоголю.

2 Почему в свои 7:30 я выгляжу на 60?

3 Мам, я долго из вежливости делала вид, что верю, что меня нашли в капусте. Теперь твоя очередь верить, что я всю ночь у подруги пишу курсовую. - Я извращенец. - Почему? - Я не могу нормально прочитать слово «масштабирующий». - Мля, я тоже…