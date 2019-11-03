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Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 3 ноября

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Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 3 ноября
11:29 Сегодня Телеграф

Курьезная подборка прикольных анекдотов для поднятия Вашего настроения в хмурый дождливый день.

  • 1

    По данным социологических исследований, лишь 25% организаций пользуются услугами креативных агентств для разработки сценария корпоративного Нового года. Остальные 75% продолжают доверять алкоголю.

  • 2

    Почему в свои 7:30 я выгляжу на 60?

  • 3

    Мам, я долго из вежливости делала вид, что верю, что меня нашли в капусте. Теперь твоя очередь верить, что я всю ночь у подруги пишу курсовую.

    - Я извращенец.

    - Почему?

    - Я не могу нормально прочитать слово «масштабирующий».

    - Мля, я тоже…

  • 4

    Ребенка привели к врачу...

    Врач спрашивает:

    - Мальчик, что тебя беспокоит?

    Мальчик:

    - Меня ничего не беспокоит... Это дедушку беспокоит, что я проглотил его часы...

Делимся позитивом: утренние анекдоты 3 октября

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