Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 3 ноября

По данным социологических исследований, лишь 25% организаций пользуются услугами креативных агентств для разработки сценария корпоративного Нового года. Остальные 75% продолжают доверять алкоголю.
Почему в свои 7:30 я выгляжу на 60?
Мам, я долго из вежливости делала вид, что верю, что меня нашли в капусте. Теперь твоя очередь верить, что я всю ночь у подруги пишу курсовую.
- Я извращенец.
- Почему?
- Я не могу нормально прочитать слово «масштабирующий».
- Мля, я тоже…
Ребенка привели к врачу...
Врач спрашивает:
- Мальчик, что тебя беспокоит?
Мальчик:
- Меня ничего не беспокоит... Это дедушку беспокоит, что я проглотил его часы...