На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 5 ноября

Плохая наследственность - это когда тебя вычеркнули из завещания.

- Доктор! Поищите у меня другую болезнь. Эта слишком дорогая.

3

Женщины - странные создания, одинаковые платья их бесят, а одинаковые смартфоны - нет!

С точки зрения пчелы, она просто живёт своей жизнью. И только пасечник знает, что на самом деле она собирает для него мёд. Но пчела никогда не поймёт это, потому что пасечник выходит за пределы её масштабов мышления.