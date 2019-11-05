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На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 5 ноября

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На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 5 ноября
04:47 Сегодня Телеграф

Смешные анекдоты с самого утра бодрят и дарят отличное настроение!

  • 1

    Плохая наследственность - это когда тебя вычеркнули из завещания.

  • 2

    - Доктор! Поищите у меня другую болезнь. Эта слишком дорогая.

  • 3

    Женщины - странные создания, одинаковые платья их бесят, а одинаковые смартфоны - нет!

    С точки зрения пчелы, она просто живёт своей жизнью. И только пасечник знает, что на самом деле она собирает для него мёд. Но пчела никогда не поймёт это, потому что пасечник выходит за пределы её масштабов мышления.

  • 4

    Больше всего не повезло в жизни детям, чья мама работает поваром в детском саду.

    И в саду кормят ужасно, и дома то же доедают.

Не грустите этим вечером: веселые анекдоты 4 ноября

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