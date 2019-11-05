На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 5 ноября

Плохая наследственность - это когда тебя вычеркнули из завещания.
- Доктор! Поищите у меня другую болезнь. Эта слишком дорогая.
Женщины - странные создания, одинаковые платья их бесят, а одинаковые смартфоны - нет!
С точки зрения пчелы, она просто живёт своей жизнью. И только пасечник знает, что на самом деле она собирает для него мёд. Но пчела никогда не поймёт это, потому что пасечник выходит за пределы её масштабов мышления.
Больше всего не повезло в жизни детям, чья мама работает поваром в детском саду.
И в саду кормят ужасно, и дома то же доедают.