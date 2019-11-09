Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 9 ноября

- Да, милый, но это было вчера...

3

Один мальчик слишком рано узнал, что такое наркотики, но он был умный - и в доме стали появляться деньги!

На работе:

- Ты чего маешься?

- Да вот никак не могу начать письмо одному человеку. Надо как-то и уважение проявить и дать понять, что он мне неприятен!

- Пиши: Уважаемый мудак!...