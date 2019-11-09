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Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 9 ноября

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Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 9 ноября
04:47 Сегодня Телеграф

Проведи это субботнее утро с нашими уморительными анекдотами.

  • 1

    Настоящие мужчины боятся только свою маму.

  • 2

    Муж оторвался от газеты:

    - Ты что-то сказала, дорогая?

    - Да, милый, но это было вчера...

  • 3

    Один мальчик слишком рано узнал, что такое наркотики, но он был умный - и в доме стали появляться деньги!

    На работе:

    - Ты чего маешься?

    - Да вот никак не могу начать письмо одному человеку. Надо как-то и уважение проявить и дать понять, что он мне неприятен!

    - Пиши: Уважаемый мудак!...

  • 4

    - Ты же собиралась худеть?

    - Я ем салатик!

    - Ты смешала мясо, колбасу, картошку, грибы и майонез!

    - Я. Ем. Салатик.

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