Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 9 ноября

Настоящие мужчины боятся только свою маму.
Муж оторвался от газеты:
- Ты что-то сказала, дорогая?
- Да, милый, но это было вчера...
Один мальчик слишком рано узнал, что такое наркотики, но он был умный - и в доме стали появляться деньги!
На работе:
- Ты чего маешься?
- Да вот никак не могу начать письмо одному человеку. Надо как-то и уважение проявить и дать понять, что он мне неприятен!
- Пиши: Уважаемый мудак!...
- Ты же собиралась худеть?
- Я ем салатик!
- Ты смешала мясо, колбасу, картошку, грибы и майонез!
- Я. Ем. Салатик.