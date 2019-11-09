Скачать
Суббота, 09.11.2019
Премьер: Президент самостоятельный человек и не "управляется через СМС"
Премьер: Президент самостоятельный человек и не "управляется через СМС"
В Петровском началось разведение войск
В Петровском началось разведение войск
Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему
Меркушина: Я не хочу на себе испытывать российскую систему
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке

Субботние отборные шуточки: анекдоты на день 8 ноября

Смотрите фото (5)
Субботние отборные шуточки: анекдоты на день 8 ноября
12:15 Сегодня Телеграф

Сегодня порадуем вас уморительными анекдотами. Прочтите и зарядитесь позитивом!

  • 1

    - Когда жил с женой, всё время думал: куда же она деньги девает? Развелись. Месяц пожил один. Теперь думаю: откуда она их брала?

  • 2

    - Какие вкусные пирожки, хозяюшка! Поделишься секретом?

    - Конечно. Твоя жена спит с твоим начальником...

  • 3

    Выгляжу так, будто спала за всю жизнь от силы 1 раз, и то стоя.

    - Моня, ты знаешь, шо Яша присутствовал при Сонечкиных родах и таки даже сам перерезал пуповину! А ты бы смог?

    - Сарочка, с моей слабой нервной системой я могу присутствовать только при зачатии!

  • 4

    Вот тут вот конь бежит навстречу, а здесь уже горит изба...

    Как хорошо, что я не баба - пойду прилягу на диван.

Сделай паузу и улыбнись: прикольные анекдоты 8 ноября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, 9 ноября, Анекдоты, Веселые анекдоты, Анекдоты на день, Анекдоты на 9 ноября, Хохот, Смешные шутки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
02 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
03 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
04 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
05 Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2019
Почему так и не вышел отдельный от &quot;Мстителей&quot; фильм &quot;Соколиный глаз&quot;
Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь