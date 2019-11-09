Субботние отборные шуточки: анекдоты на день 8 ноября

- Когда жил с женой, всё время думал: куда же она деньги девает? Развелись. Месяц пожил один. Теперь думаю: откуда она их брала?
- Какие вкусные пирожки, хозяюшка! Поделишься секретом?
- Конечно. Твоя жена спит с твоим начальником...
Выгляжу так, будто спала за всю жизнь от силы 1 раз, и то стоя.
- Моня, ты знаешь, шо Яша присутствовал при Сонечкиных родах и таки даже сам перерезал пуповину! А ты бы смог?
- Сарочка, с моей слабой нервной системой я могу присутствовать только при зачатии!
Вот тут вот конь бежит навстречу, а здесь уже горит изба...
Как хорошо, что я не баба - пойду прилягу на диван.