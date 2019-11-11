Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 11 ноября

Я уже полгода хожу в тренажерку и моя девушка чувствует себя со мной под защитой, ведь если на нас нападут, я смогу присесть 3 подхода по 12.

3

Когда мы все-таки встретим пришельцев, нам придётся объяснять, зачем мы отсняли столько фильмов, где мы сражаемся с ними.

Отрицание: я никогда не буду работать в офисе!

Торг: ну максимум годик.

Депрессия: я здесь навсегда.

Принятие: принес в офис свою чашку.