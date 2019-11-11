Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 11 ноября

Я уже полгода хожу в тренажерку и моя девушка чувствует себя со мной под защитой, ведь если на нас нападут, я смогу присесть 3 подхода по 12.
Ясновидящие никогда не бывают ясноговорящими.
Когда мы все-таки встретим пришельцев, нам придётся объяснять, зачем мы отсняли столько фильмов, где мы сражаемся с ними.
Отрицание: я никогда не буду работать в офисе!
Торг: ну максимум годик.
Депрессия: я здесь навсегда.
Принятие: принес в офис свою чашку.
Девочки, бойтесь мужиков, у которых руки не из жопы. Они всегда всё будут чинить, а не покупать новое.