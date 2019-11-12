Насладитесь моментом в этот вечер: анекдоты 12 ноября

- Что жена говорит, когда хочет секса?
- Что хочет секса.
- А ты что говоришь, когда хочешь секса?
- Что задержусь на работе.
Одиночество - это когда не знаешь, что храпишь.
Мужчине гораздо легче делать комплименты чем женщине: один раз скажешь, что у него крутые штаны и он проходит в них до конца своей жизни.
- Чем занимаешься, внучок?
- В ФБ сижу, бабуль, ты всё равно не поймёшь.
- Почему не пойму? Ляля Сладкая Красотка у тебя в друзьях - это я...
- Я бы на твоем месте не общалась с этим типом...
- К сожалению, это мой муж...