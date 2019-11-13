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Разнообразьте этот замечательный день: смешные анекдоты 13 ноября

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Разнообразьте этот замечательный день: смешные анекдоты 13 ноября
11:11 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам загрустить в этот день.

  • 1

    Когда в беседе с подругой ваша жена говорит "…и мой тоже…", вероятность того, что вас хвалят равна нулю.

  • 2

    - Я вёл себя как мужик!

    - У тебя две опечатки в слове мудак.

  • 3

    Доверие - это когда тебе говорят:

    - Знаешь, а он у тебя гуляет.

    А ты отвечаешь:

    - Пусть гуляет… Он тепло одет…

    - Сема, еще раз пошутишь за мою фигуру - получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?

    - Да, Роза.

    - Шо ты понял?

    - Шо твой лишний вес мне реально угрожает!

  • 4

    Адвокат:

    - Прежде чем огласить завещание господина Смита, я хотел бы задать вопрос его жене: сударыня, не выйдете ли вы за меня замуж?

Проснись и улыбнись: утренние анекдоты 13 ноября

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