Разнообразьте этот замечательный день: смешные анекдоты 13 ноября

1 Когда в беседе с подругой ваша жена говорит "…и мой тоже…", вероятность того, что вас хвалят равна нулю.

2 - Я вёл себя как мужик! - У тебя две опечатки в слове мудак.

3 Доверие - это когда тебе говорят: - Знаешь, а он у тебя гуляет. А ты отвечаешь: - Пусть гуляет… Он тепло одет… - Сема, еще раз пошутишь за мою фигуру - получишь сковородой в лоб! Ты меня понял? - Да, Роза. - Шо ты понял? - Шо твой лишний вес мне реально угрожает!