Разнообразьте этот замечательный день: смешные анекдоты 13 ноября

Когда в беседе с подругой ваша жена говорит "…и мой тоже…", вероятность того, что вас хвалят равна нулю.
- Я вёл себя как мужик!
- У тебя две опечатки в слове мудак.
Доверие - это когда тебе говорят:
- Знаешь, а он у тебя гуляет.
А ты отвечаешь:
- Пусть гуляет… Он тепло одет…
- Сема, еще раз пошутишь за мою фигуру - получишь сковородой в лоб! Ты меня понял?
- Да, Роза.
- Шо ты понял?
- Шо твой лишний вес мне реально угрожает!
Адвокат:
- Прежде чем огласить завещание господина Смита, я хотел бы задать вопрос его жене: сударыня, не выйдете ли вы за меня замуж?