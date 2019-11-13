Вам будет невероятно смешно: вечерние анекдоты 13 ноября

1

Встречаются два приятеля. Оба недавно женились. Один говорит:

- Ты знаешь, я ведь со своей женой до свадьбы ни разу не спал. А ты?

- Ну, ты вопросы задаешь! Я что, помню, что ли? Ее как зовут, жену-то твою?