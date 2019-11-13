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Вам будет невероятно смешно: вечерние анекдоты 13 ноября

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Вам будет невероятно смешно: вечерние анекдоты 13 ноября
17:02 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Встречаются два приятеля. Оба недавно женились. Один говорит:

    - Ты знаешь, я ведь со своей женой до свадьбы ни разу не спал. А ты?

    - Ну, ты вопросы задаешь! Я что, помню, что ли? Ее как зовут, жену-то твою?

  • 2

    Когда мужчине нравится женщина, он готов ради нее на все. А когда он ее любит, он готов еще и помыть посуду.

  • 3

    Должна быть в женщине какая-то загадка. Скажем, проснулся утром. Смотришь... Кто такая?!

    У женщины никогда не узнаешь правду: сначала у нее девичья память, потом женские секреты, потом старческий маразм.

  • 4

    У меня были проблемы, и я взял кредит.

    Оказалось, что раньше у меня не было проблем...

Разнообразьте этот замечательный день: смешные анекдоты 13 ноября

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