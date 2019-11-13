Вам будет невероятно смешно: вечерние анекдоты 13 ноября

Встречаются два приятеля. Оба недавно женились. Один говорит:
- Ты знаешь, я ведь со своей женой до свадьбы ни разу не спал. А ты?
- Ну, ты вопросы задаешь! Я что, помню, что ли? Ее как зовут, жену-то твою?
Когда мужчине нравится женщина, он готов ради нее на все. А когда он ее любит, он готов еще и помыть посуду.
Должна быть в женщине какая-то загадка. Скажем, проснулся утром. Смотришь... Кто такая?!
У женщины никогда не узнаешь правду: сначала у нее девичья память, потом женские секреты, потом старческий маразм.
У меня были проблемы, и я взял кредит.
Оказалось, что раньше у меня не было проблем...