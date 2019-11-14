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Ваше настроение точно улучшится: смешные анекдоты 14 ноября

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Ваше настроение точно улучшится: смешные анекдоты 14 ноября
10:57 Сегодня Телеграф

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых Вы будете улыбаться весь день.

  • 1

    - Слушай, Фима, как ты думаешь, китайцы - миролюбивая нация?

    - Я тебя умоляю! О чем ты говоришь! Ты им только дай винтовку, глаз уже прищурен!

  • 2

    - Сара!!! Я всё узнал про твоего любовника! Я узнал про его бизнес и доходы... И тебя спрашиваю... у тебя есть совесть просить шубу у меня?

  • 3

    Колледж программистов. Преподаватель студентам:

    - Наш колледж не только учит, но и спасает много человеческих жизней!

    - ?!

    - Потому, что такие идиоты, как вы, не идут в медицинский!!!

    - Я тебя люблю!

    - Не, ну нормально же общались, че ты начинаешь?

  • 4

    Только помирились.

    - Милая, что с тобой?

    - Я обиделась...

    - Опять???!!

    - Это контрольный обиделась, в голову.

Передозировка смехом этим утром: веселые анекдоты 14 ноября

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