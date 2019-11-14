Ваше настроение точно улучшится: смешные анекдоты 14 ноября

- Слушай, Фима, как ты думаешь, китайцы - миролюбивая нация?
- Я тебя умоляю! О чем ты говоришь! Ты им только дай винтовку, глаз уже прищурен!
- Сара!!! Я всё узнал про твоего любовника! Я узнал про его бизнес и доходы... И тебя спрашиваю... у тебя есть совесть просить шубу у меня?
Колледж программистов. Преподаватель студентам:
- Наш колледж не только учит, но и спасает много человеческих жизней!
- ?!
- Потому, что такие идиоты, как вы, не идут в медицинский!!!
- Я тебя люблю!
- Не, ну нормально же общались, че ты начинаешь?
Только помирились.
- Милая, что с тобой?
- Я обиделась...
- Опять???!!
- Это контрольный обиделась, в голову.