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Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 14 ноября

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Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 14 ноября
17:05 Сегодня Телеграф

Вечер начнется очень ярко, если встретить его из самыми лучшими анекдотами.

  • 1

    Прочитав Камасутру, дворник Егор трижды послал коллегу на нефритовый жезл и дважды - в пещеру божественного лотоса.

  • 2

    — Скажи, дорогой, у меня красивые волосы?

    — Очень красивые, длинные, шелковистые! Но ты знаешь, ноги все-таки лучше брить...

  • 3

    Hашими учеными pазpаботан луноход, отбиpающий пpобы гpунта у амеpиканцев.

    - У вас есть конфеты "Коровьи перья"?

    - Что за чушь?!

    - А "Птичье молоко" лучше, что ли?

  • 4

    - Можно ли при некрасивом муже надеяться, что будут красивые дети? - Можно. Если надеяться не только на мужа.

Ваше настроение точно улучшится: смешные анекдоты 14 ноября

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