Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 14 ноября

Прочитав Камасутру, дворник Егор трижды послал коллегу на нефритовый жезл и дважды - в пещеру божественного лотоса.
— Скажи, дорогой, у меня красивые волосы?
— Очень красивые, длинные, шелковистые! Но ты знаешь, ноги все-таки лучше брить...
Hашими учеными pазpаботан луноход, отбиpающий пpобы гpунта у амеpиканцев.
- У вас есть конфеты "Коровьи перья"?
- Что за чушь?!
- А "Птичье молоко" лучше, что ли?
- Можно ли при некрасивом муже надеяться, что будут красивые дети? - Можно. Если надеяться не только на мужа.