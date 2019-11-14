Не упадите со смеху: вечерние анекдоты 14 ноября

1 Прочитав Камасутру, дворник Егор трижды послал коллегу на нефритовый жезл и дважды - в пещеру божественного лотоса.

2 — Скажи, дорогой, у меня красивые волосы? — Очень красивые, длинные, шелковистые! Но ты знаешь, ноги все-таки лучше брить...

3 Hашими учеными pазpаботан луноход, отбиpающий пpобы гpунта у амеpиканцев. - У вас есть конфеты "Коровьи перья"? - Что за чушь?! - А "Птичье молоко" лучше, что ли?