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Заряд энергии с нашими шутками: анекдоты на утро на 17 ноября

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Заряд энергии с нашими шутками: анекдоты на утро на 17 ноября
04:45 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас очередную коллекцию анекдотов, которые развеселят вас с самого утра.

  • 1

    - Алло!

    - Вадик, не могу сейчас разговаривать.

    - Люся, ты же сама мне позвонила.

    - Ой, все.

  • 2

    Моя девушка вегетарианка. Но ради меня иногда нарушает диету - пьет мою кровь, ест мозг.

  • 3

    Спящая красавица потому и была красавицей, что просто спокойно спала. Не мерзла, не впадала в истерику, не жрала все подряд и не трепала себе нервы.

    Молдавский мальчик, играя в песочнице, автоматически оценивает качество песка, прочность опалубки и рабочий объем совочков.

  • 4

    Cамая плохая привычка у женщин - чуть что, так сразу замуж собираются.

Субботний вечер на позитиве: вечерние анекдоты на 16 ноября

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