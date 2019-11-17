Заряд энергии с нашими шутками: анекдоты на утро на 17 ноября

- Алло!
- Вадик, не могу сейчас разговаривать.
- Люся, ты же сама мне позвонила.
- Ой, все.
Моя девушка вегетарианка. Но ради меня иногда нарушает диету - пьет мою кровь, ест мозг.
Спящая красавица потому и была красавицей, что просто спокойно спала. Не мерзла, не впадала в истерику, не жрала все подряд и не трепала себе нервы.
Молдавский мальчик, играя в песочнице, автоматически оценивает качество песка, прочность опалубки и рабочий объем совочков.
Cамая плохая привычка у женщин - чуть что, так сразу замуж собираются.