Дневная порция отменных шуток: анекдоты 18 ноября

Недавно сидели с девушкой у меня, и в комнату залетел шмель.
- Не убивай его! - попросила девушка.
- Не буду! - сказал я.
- Я не тебе...
При нынешней экологии, прежде чем есть фрукты и овощи, их мало помыть. Их нужно держать под водой, пока они не перестанут вырываться.
Обычно, в каждой компании всегда есть мудак. Если вы считаете, что в вашей его нет, то у меня для вас плохие новости.
Я не в таком возрасте, чтобы неосознанно совершать глупости. Я в таком возрасте, когда их делают осознанно и с удовольствием.
Если блондинке оторвать голову - то она еще 3 дня по магазинам будет ходить.