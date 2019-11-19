Зарядитесь хорошим настроением: веселые анекдоты 19 ноября

1 Бесит, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли, хотя ты вполне очень даже, ну это, как бы да.

2 - Правда, женщины любят ушами? - Да, им нравится хруст денег.

3 - Марьванна, а во Вторую мировую войну мы с кем воевали? - Вовочка, ты что, дебил? С Германией. - С Германией? А против кого? Приходит муж после работы домой. На пороге его встречает жена в чёрном кружевном белье и томным голосом говорит: - Малыш, я выполню любое твоё желание... - Хм-м-м... Какой-нибудь салатик, пельмени и компот!