Зарядитесь хорошим настроением: веселые анекдоты 19 ноября

Бесит, когда говорят, что ты не умеешь формулировать свои мысли, хотя ты вполне очень даже, ну это, как бы да.
- Правда, женщины любят ушами?
- Да, им нравится хруст денег.
- Марьванна, а во Вторую мировую войну мы с кем воевали?
- Вовочка, ты что, дебил? С Германией.
- С Германией? А против кого?
Приходит муж после работы домой. На пороге его встречает жена в чёрном кружевном белье и томным голосом говорит:
- Малыш, я выполню любое твоё желание...
- Хм-м-м... Какой-нибудь салатик, пельмени и компот!
Она:
— Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны!
Он:
— Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, с которой живет!!!