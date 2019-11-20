Шутка-минутка: уморительные анекдоты 20 ноября

- Ну, в общем, да - но, например, ты мне нравишься.

- То есть, ты ненавидишь почти всех людей?

- Понимаешь, я просто ненавижу людей, которые выглядят лучше меня.

— Мы с тобой в живую разговариваем!

— Ой, извини, это все дурацкий Т9.

— Ты сгоришь в аду, тупая тварь.

3

– Привет, сосед, как там ваш малыш?

– Да малыш нормально. А вот на нас недостаток сна сильно сказывается. Плоховато себя чувствую.

– А как Лена?

– Лена – это я! Генка выглядит еще хуже...

Жена с интересом спрашивает мужа: – Милый, ты не находишь, что огуречная маска помогает мне улучшить свой внешний вид? Муж: – Конечно, дорогая... я вот только не пойму – зачем ты её снимаешь?