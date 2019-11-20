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Шутка-минутка: уморительные анекдоты 20 ноября

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Шутка-минутка: уморительные анекдоты 20 ноября
11:00 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, которая подарит вам настроение на целый день.

  • 1

    - Понимаешь, я просто ненавижу людей, которые выглядят лучше меня.

    - То есть, ты ненавидишь почти всех людей?

    - Ну, в общем, да - но, например, ты мне нравишься.

    - Сволочь.

  • 2

    — Ты сгоришь в аду, тупая тварь.

    — Что???

    — Ой, извини, это все дурацкий Т9.

    — Мы с тобой в живую разговариваем!

    — Правда? Как неловко получилось.

  • 3

    – Привет, сосед, как там ваш малыш?

    – Да малыш нормально. А вот на нас недостаток сна сильно сказывается. Плоховато себя чувствую.

    – А как Лена?

    – Лена – это я! Генка выглядит еще хуже...

    Жена с интересом спрашивает мужа: – Милый, ты не находишь, что огуречная маска помогает мне улучшить свой внешний вид? Муж: – Конечно, дорогая... я вот только не пойму – зачем ты её снимаешь?

  • 4

    Я не только люблю деньги, но и ревную их к другим.

Просыпаемся и пашем: смешные утренние анекдоты 20 ноября

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