Добрый вечер, я диспетчер: забавные анекдоты 20 ноября

1 Старый профессор рассказывает своим коллегам: - Недавно мне приснилось, что я читаю студентам лекцию. Просыпаюсь, и что вы думаете? Я действительно читаю лекцию!

2 - Сегодня в новостях обещали, что на выходных будет 30 градусов мороза. - Не может этого быть!!! - Очень даже может: 15 градусов в субботу и 15 - в воскресенье.

3 Разговаривают двое музыкантов: - Я слышал, ты недавно женился? - Да. - Ну и как жена? - Каждый день концерты устраивает. - А теща? - А теща у нее на разогреве. Мне нравится моя работа по свободному графику. Захотел - пришел на работу к семи часам утра. Захотел - ушел в двенадцать часов ночи. А захотел - вообще не пошел домой...