Добрый вечер, я диспетчер: забавные анекдоты 20 ноября

Старый профессор рассказывает своим коллегам:
- Недавно мне приснилось, что я читаю студентам лекцию. Просыпаюсь, и что вы думаете? Я действительно читаю лекцию!
- Сегодня в новостях обещали, что на выходных будет 30 градусов мороза.
- Не может этого быть!!!
- Очень даже может: 15 градусов в субботу и 15 - в воскресенье.
Разговаривают двое музыкантов:
- Я слышал, ты недавно женился?
- Да.
- Ну и как жена?
- Каждый день концерты устраивает.
- А теща?
- А теща у нее на разогреве.
Мне нравится моя работа по свободному графику. Захотел - пришел на работу к семи часам утра. Захотел - ушел в двенадцать часов ночи. А захотел - вообще не пошел домой...
- Какой суперсилой ты бы хотела обладать?
- Останавливать время!
- И что бы ты делала?
- СПАЛА!