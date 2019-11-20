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Добрый вечер, я диспетчер: забавные анекдоты 20 ноября

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Добрый вечер, я диспетчер: забавные анекдоты 20 ноября
17:03 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас очередную коллекцию вечерних анекдотов, которые непременно вас рассмешат.

  • 1

    Старый профессор рассказывает своим коллегам:

    - Недавно мне приснилось, что я читаю студентам лекцию. Просыпаюсь, и что вы думаете? Я действительно читаю лекцию!

  • 2

    - Сегодня в новостях обещали, что на выходных будет 30 градусов мороза.

    - Не может этого быть!!!

    - Очень даже может: 15 градусов в субботу и 15 - в воскресенье.

  • 3

    Разговаривают двое музыкантов:

    - Я слышал, ты недавно женился?

    - Да.

    - Ну и как жена?

    - Каждый день концерты устраивает.

    - А теща?

    - А теща у нее на разогреве.

    Мне нравится моя работа по свободному графику. Захотел - пришел на работу к семи часам утра. Захотел - ушел в двенадцать часов ночи. А захотел - вообще не пошел домой...

  • 4

    - Какой суперсилой ты бы хотела обладать?

    - Останавливать время!

    - И что бы ты делала?

    - СПАЛА!

Шутка-минутка: уморительные анекдоты 20 ноября

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