Скачать
Четверг, 21.11.2019
Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра
Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра
Сондленд пожаловался в Конгрессе США на угрозы его семье и бизнесу
Сондленд пожаловался в Конгрессе США на угрозы его семье и бизнесу
Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
Джокер 2: как насчет продолжения истории
Джокер 2: как насчет продолжения истории

Миру не хватает вашей улыбки: утренние анекдоты 21 ноября

Смотрите фото (5)
Миру не хватает вашей улыбки: утренние анекдоты 21 ноября
04:43 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для поднятия настроения и улучшения дня на все 100%.

  • 1

    "Жизнь после 50 только начинается!" - подумала женщина и попросила налить ещё 50.

  • 2

    Муж — жене:

    — А вот что ты будешь делать, если увидишь, как я целуюсь с другой женщиной?

    — Ну что… как верная жена, навещать тебя буду… в травматологии…

  • 3

    — Что, ждешь принца на белом "Лексусе"?

    — Да нет... Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета "Лексус", неважно.

    - Изя, вы не знаете как мы завтра работаем?

    - Неохотно...

  • 4

    Чтобы решить проблему утечки мозгов из страны, была разработана программа дебилизации населения.

Добрый вечер, я диспетчер: забавные анекдоты 20 ноября

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 21 ноября, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на 21 ноября, Утренние анекдоты на 21 ноября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
02 День в ООС: Шестеро раненных
03 Порошенко о "нормандском саммите": "Решительные компромиссы" с Путиным означают капитуляцию
04 Во всем виноват кишечник: обнаружена новая причина переедания
05 "Спланированная информационная атака": Иванисов приостановил членство в "Слуге народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео об &quot;украинском скандале&quot;: Мне не о чем свидетельствовать
Помпео об "украинском скандале": Мне не о чем свидетельствовать
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Иванисов погасил судимость, или нет? ГПУ опровергает слова Рябошапки
ГПУ опровергла заявление Рябошапки о судимости Иванисова
Рецепт дня: круче и проще всех котлет - куриный рулет
Рецепт дня: круче и проще всех котлет - куриный рулет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь