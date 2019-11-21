Миру не хватает вашей улыбки: утренние анекдоты 21 ноября

"Жизнь после 50 только начинается!" - подумала женщина и попросила налить ещё 50.

2

Муж — жене:

— А вот что ты будешь делать, если увидишь, как я целуюсь с другой женщиной?

— Ну что… как верная жена, навещать тебя буду… в травматологии…