Миру не хватает вашей улыбки: утренние анекдоты 21 ноября

"Жизнь после 50 только начинается!" - подумала женщина и попросила налить ещё 50.
Муж — жене:
— А вот что ты будешь делать, если увидишь, как я целуюсь с другой женщиной?
— Ну что… как верная жена, навещать тебя буду… в травматологии…
— Что, ждешь принца на белом "Лексусе"?
— Да нет... Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета "Лексус", неважно.
- Изя, вы не знаете как мы завтра работаем?
- Неохотно...
Чтобы решить проблему утечки мозгов из страны, была разработана программа дебилизации населения.