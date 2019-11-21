Добрейший вечерочек: вечерние анекдоты на 21 ноября

От двукратной олимпийской чемпионки по метанию копья ушел муж.
...Недалеко.
Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж.
Терпеть не могу, когда мне говорят: "Спасибочки!". КАКИЕ НАФИГ БОЧКИ Я ДОЛЖЕН СПАСТИ?
- Ты не знаешь, как можно применить в хозяйстве старый монитор? Он вроде не работает, а выбросить жалко.
- Отнеси его к мусорному контейнеру и забудь.
- Так я его только что оттуда принес!
- Пап, а ты зачем на маме женился, в ней было что-то такое?
- Ни в ней, а во мне.
- А что было в тебе?
- Слишком много тестостерона.