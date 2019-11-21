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Добрейший вечерочек: вечерние анекдоты на 21 ноября

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Добрейший вечерочек: вечерние анекдоты на 21 ноября
17:15 Сегодня Телеграф

Мы предлагаем вам очередную подборку забавных шуток, которые вас непременно развеселят.

  • 1

    От двукратной олимпийской чемпионки по метанию копья ушел муж.

    ...Недалеко.

  • 2

    Мужчина, чтобы затащить в постель девушку, в принципе, способен на любую подлость. Переплюнуть его в этом может только женщина, твердо решившая выйти замуж.

  • 3

    Терпеть не могу, когда мне говорят: "Спасибочки!". КАКИЕ НАФИГ БОЧКИ Я ДОЛЖЕН СПАСТИ?

    - Ты не знаешь, как можно применить в хозяйстве старый монитор? Он вроде не работает, а выбросить жалко.

    - Отнеси его к мусорному контейнеру и забудь.

    - Так я его только что оттуда принес!

  • 4

    - Пап, а ты зачем на маме женился, в ней было что-то такое?

    - Ни в ней, а во мне.

    - А что было в тебе?

    - Слишком много тестостерона.

Поделись улыбкою своей: анекдоты на день 21 ноября

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