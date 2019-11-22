Шквал эмоций: уморительные вечерние анекдоты 22 ноября

Марина была настолько некрасивой невестой, что на ее выкупе присутствовал менеджер по продажам.
- Что делал в это воскресенье?
- Ничего особенного: запускал с сыном бумажного змея? А ты?
- Примерно то же самое. Провожал тёщу в аэропорт.
- Семён, не делай маме нервы, скажи правду, ты подрабатываешь уборщиком??!!!
- Мамам.., да с чего вы взяли?!
- Соседи сказали, что видели тебя то с одной шваброй, то с другой!!!
У врача. Врач:
- На что жалуетесь?
Мужик:
- Да жена утверждает, что я ее не слышу.
Врач:
- Грешно вам, милейший, на Божий Дар жаловаться.
Чужие кошки и чужие жёны кажутся такими лапочками!