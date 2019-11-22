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Шквал эмоций: уморительные вечерние анекдоты 22 ноября

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Шквал эмоций: уморительные вечерние анекдоты 22 ноября
17:15 Сегодня Телеграф

Пускай Ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    Марина была настолько некрасивой невестой, что на ее выкупе присутствовал менеджер по продажам.

  • 2

    - Что делал в это воскресенье?

    - Ничего особенного: запускал с сыном бумажного змея? А ты?

    - Примерно то же самое. Провожал тёщу в аэропорт.

  • 3

    - Семён, не делай маме нервы, скажи правду, ты подрабатываешь уборщиком??!!!

    - Мамам.., да с чего вы взяли?!

    - Соседи сказали, что видели тебя то с одной шваброй, то с другой!!!

    У врача. Врач:

    - На что жалуетесь?

    Мужик:

    - Да жена утверждает, что я ее не слышу.

    Врач:

    - Грешно вам, милейший, на Божий Дар жаловаться.

  • 4

    Чужие кошки и чужие жёны кажутся такими лапочками!

Смех да и только: веселые анекдоты 22 ноября

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