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Воскресенье на позитиве: смешные анекдоты на 24 ноября

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Воскресенье на позитиве: смешные анекдоты на 24 ноября
10:57 Сегодня Телеграф

Подними себе настроение свежим смешным анекдотом.

  • 1

    Мамка кричит в окно старшему:

    - Васька, что Вовка опять плачет!? Быстро домой, оба!

    Васька:

    - А Вовка не может.

    - Почему?!

    - Он вырыл ямку и хочет взять ее домой!

  • 2

    Парадокс мегаполисов: мы знаем, что если выехать до начала рабочего дня за час, то опоздаем на полтора, а если выехать за полтора часа, то приедем на час раньше.

  • 3

    У меня складывается впечатление, что кроме впечатлений у меня ничего не складывается.

    - Дорогая, мне посуду мыть или ты вернёшься и сама помоешь?

    - Хорошо мой любимый...

    - Уточни, пожалуйста, - "хорошо, мой любимый", "хорошо, мой, любимый" или "хорошо мой, любимый"?!!

  • 4

    Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто не знают, кто это такой.

Настройтесь на веселье с самого утра: утренние анекдоты на 24 ноября

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