Воскресенье на позитиве: смешные анекдоты на 24 ноября

Мамка кричит в окно старшему:
- Васька, что Вовка опять плачет!? Быстро домой, оба!
Васька:
- А Вовка не может.
- Почему?!
- Он вырыл ямку и хочет взять ее домой!
Парадокс мегаполисов: мы знаем, что если выехать до начала рабочего дня за час, то опоздаем на полтора, а если выехать за полтора часа, то приедем на час раньше.
У меня складывается впечатление, что кроме впечатлений у меня ничего не складывается.
- Дорогая, мне посуду мыть или ты вернёшься и сама помоешь?
- Хорошо мой любимый...
- Уточни, пожалуйста, - "хорошо, мой любимый", "хорошо, мой, любимый" или "хорошо мой, любимый"?!!
Сейчас в психушках практически перевелись Наполеоны. Нынешние придурки просто не знают, кто это такой.