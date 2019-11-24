Воскресенье на позитиве: смешные анекдоты на 24 ноября

- Он вырыл ямку и хочет взять ее домой!

- А Вовка не может.

- Васька, что Вовка опять плачет!? Быстро домой, оба!

Парадокс мегаполисов: мы знаем, что если выехать до начала рабочего дня за час, то опоздаем на полтора, а если выехать за полтора часа, то приедем на час раньше.

3

У меня складывается впечатление, что кроме впечатлений у меня ничего не складывается.

- Дорогая, мне посуду мыть или ты вернёшься и сама помоешь?

- Хорошо мой любимый...

- Уточни, пожалуйста, - "хорошо, мой любимый", "хорошо, мой, любимый" или "хорошо мой, любимый"?!!