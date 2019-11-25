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Понедельник, 25.11.2019
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Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты 25 ноября

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Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты 25 ноября
11:00 Сегодня Телеграф

Подборка самых свежих анекдотов, которая заставит вас смеяться целый день.

  • 1

    Женская логика странный предмет - скандал уже есть, но причин еще нет.

  • 2

    Женщины — это слабый пол. Но жёны в эту категорию не входят!

  • 3

    — Саш, в последний раз спрашиваю про подарок. Ты не передумал?

    — Нет! Я — взрослый мужчина, и мне точно нужен радиоуправляемый вертолет!

    - Мамочка, можно мне пойти погулять?

    - С грязными ушами?!

    - Нет...с товарищами.

  • 4

    Ты можешь быть самым лучшим мужчиной на земле, заваливать подарками, комплиментами и петь серенады под окном, но какой в этом толк, если твоя женщина прочитала, что вы несовместимы по гороскопу?

На работу только с улыбкой: утренние анекдоты 25 ноября

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