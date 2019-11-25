Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты 25 ноября

Женская логика странный предмет - скандал уже есть, но причин еще нет.
Женщины — это слабый пол. Но жёны в эту категорию не входят!
— Саш, в последний раз спрашиваю про подарок. Ты не передумал?
— Нет! Я — взрослый мужчина, и мне точно нужен радиоуправляемый вертолет!
- Мамочка, можно мне пойти погулять?
- С грязными ушами?!
- Нет...с товарищами.
Ты можешь быть самым лучшим мужчиной на земле, заваливать подарками, комплиментами и петь серенады под окном, но какой в этом толк, если твоя женщина прочитала, что вы несовместимы по гороскопу?