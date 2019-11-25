Для тех, кто внезапно загрустил: смешные анекдоты 25 ноября

1 Женская логика странный предмет - скандал уже есть, но причин еще нет.

2 Женщины — это слабый пол. Но жёны в эту категорию не входят!

3 — Саш, в последний раз спрашиваю про подарок. Ты не передумал? — Нет! Я — взрослый мужчина, и мне точно нужен радиоуправляемый вертолет! - Мамочка, можно мне пойти погулять? - С грязными ушами?! - Нет...с товарищами.