От улыбки хмурый день светлей: утренние анекдоты 26 ноября

1 Все выходные я провалялся с температурой 36,6.

2 - Я нашла у тебя в телефоне видео обнаженных женщин! Как ты мне это объяснишь?!! - Милая, ну ты что, не знаешь, как это бывает? Хотел сфоткать, нажал видео...

3 Я из поколения людей, которые в детстве перед сном разглядывали ковер. — Руки, растущие из жопы — самая распространенная мутация на Земле. — Я вас умоляю! Это давно уже нормальная комплектация...