От улыбки хмурый день светлей: утренние анекдоты 26 ноября

Все выходные я провалялся с температурой 36,6.
- Я нашла у тебя в телефоне видео обнаженных женщин! Как ты мне это объяснишь?!!
- Милая, ну ты что, не знаешь, как это бывает? Хотел сфоткать, нажал видео...
Я из поколения людей, которые в детстве перед сном разглядывали ковер.
— Руки, растущие из жопы — самая распространенная мутация на Земле.
— Я вас умоляю! Это давно уже нормальная комплектация...
- Что же вы уважаемый Иван Иванович пришли к нам без супруги?
- А, мы с женой в карты сыграли, кто в гости пойдёт.
- И что, вы выиграли?
- Проиграл, к сожалению!