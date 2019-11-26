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Вторник, 26.11.2019
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От улыбки хмурый день светлей: утренние анекдоты 26 ноября

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От улыбки хмурый день светлей: утренние анекдоты 26 ноября
04:54 Сегодня Телеграф

Предлагаем Вам подборку юморных анекдотов, которые сделают утро немного приятнее.

  • 1

    Все выходные я провалялся с температурой 36,6.

  • 2

    - Я нашла у тебя в телефоне видео обнаженных женщин! Как ты мне это объяснишь?!!

    - Милая, ну ты что, не знаешь, как это бывает? Хотел сфоткать, нажал видео...

  • 3

    Я из поколения людей, которые в детстве перед сном разглядывали ковер.

    — Руки, растущие из жопы — самая распространенная мутация на Земле.

    — Я вас умоляю! Это давно уже нормальная комплектация...

  • 4

    - Что же вы уважаемый Иван Иванович пришли к нам без супруги?

    - А, мы с женой в карты сыграли, кто в гости пойдёт.

    - И что, вы выиграли?

    - Проиграл, к сожалению!

Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 25 ноября

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