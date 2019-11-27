Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 27 ноября

- Масло надо поменять... Или ты про Иру?

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Когда я буду умирать, я буду умирать co cловами: "Я положил миллионы долларов под, под..."

Человеку не дано постичь три вещи. Бога, Вселенную и Инженеров, которые придумали стену, через которую все, блин, слышно, но гвоздь в нее забить невозможно!!!