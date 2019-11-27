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Среда, 27.11.2019
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Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 27 ноября

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Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 27 ноября
04:50 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся!

  • 1

    Приходит дочь с вечеринки. Мама, настороженно:

    — Ты что, пила?

    Дочь, мрачно:

    — Нет, я топор.

  • 2

    - Как твоя радость?

    - Масло надо поменять... Или ты про Иру?

  • 3

    Когда я буду умирать, я буду умирать co cловами: "Я положил миллионы долларов под, под..."

    Человеку не дано постичь три вещи. Бога, Вселенную и Инженеров, которые придумали стену, через которую все, блин, слышно, но гвоздь в нее забить невозможно!!!

  • 4

    Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет, поэтому цены будут повышать без основания.

Насладитесь моментом в этот вечер: анекдоты 26 ноября

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