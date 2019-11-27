Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 27 ноября

Приходит дочь с вечеринки. Мама, настороженно:
— Ты что, пила?
Дочь, мрачно:
— Нет, я топор.
- Как твоя радость?
- Масло надо поменять... Или ты про Иру?
Когда я буду умирать, я буду умирать co cловами: "Я положил миллионы долларов под, под..."
Человеку не дано постичь три вещи. Бога, Вселенную и Инженеров, которые придумали стену, через которую все, блин, слышно, но гвоздь в нее забить невозможно!!!
Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет, поэтому цены будут повышать без основания.