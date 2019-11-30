Начните выходные с позитива: утренние анекдоты 30 ноября

Вся наша литература целиком основана на страдании. Страдает либо автор, либо читатель.

- НЕТ! ПОБУДЬ ПОКА У НИХ!

- Дорогой, к нам пришли гости и стульев не хватает. Сходи к соседям!

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Выложил резюме. Первый звонок был с моей работы, с которой увольняюсь, с предложением устроиться к ним на работу...

Бабы, в отличие от мужиков, в подарках не привередливые — брильянты так брильянты, шуба так шуба, машина так машина. Это мужику можно с цветом носков не угодить.