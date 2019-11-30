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Суббота, 30.11.2019
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Начните выходные с позитива: утренние анекдоты 30 ноября

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Начните выходные с позитива: утренние анекдоты 30 ноября
04:41 Сегодня Телеграф

Посмейтесь от души вместе с уморительными юморными анекдотами.

  • 1

    Вся наша литература целиком основана на страдании. Страдает либо автор, либо читатель.

  • 2

    - Дорогой, к нам пришли гости и стульев не хватает. Сходи к соседям!

    - Что, стулья принести?

    - НЕТ! ПОБУДЬ ПОКА У НИХ!

  • 3

    Выложил резюме. Первый звонок был с моей работы, с которой увольняюсь, с предложением устроиться к ним на работу...

    Бабы, в отличие от мужиков, в подарках не привередливые — брильянты так брильянты, шуба так шуба, машина так машина. Это мужику можно с цветом носков не угодить.

  • 4

    — Лева, я восхищен вашими чувствами! Вы с Софой вместе живете уже 30 лет и, тем не менее, гуляя по городу, всегда держитесь за руку!

    — Сема, если я ее отпущу, она обязательно что-нибудь купит.

Заряд безграничной энергии в этот вечер: анекдоты 29 ноября

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