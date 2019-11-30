Когда ты холостяк — все валяется по своим местам. Женился — и все аккуратно сложено черт знает где!
- Девушка, это Вам от мужчины за вон тем столиком.
- А что это?
- Его счет.
Обозначила свой номер телефона у любимого в телефонной книге как «sex». Теперь, если он пропустит мой звонок, то на экране будет написано: "sex пропущен".
Психoтеpапевт пациенту:
- На нoчь oставляйте свoи пpoблемы за двеpью.
Пациент:
- Вы думаете, жена сoгласится нoчевать в пoдъезде?
Я не любопытна, но если человек постоянно занавешивает замочную скважину, согласитесь, это подозрительно.