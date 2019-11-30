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Зарядитесь хорошим настроением: веселые анекдоты 30 ноября

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Зарядитесь хорошим настроением: веселые анекдоты 30 ноября
10:56 Сегодня Телеграф

Самые юморные анекдоты на день для вашего отличного настроения.

  • 1

    Когда ты холостяк — все валяется по своим местам. Женился — и все аккуратно сложено черт знает где!

  • 2

    - Девушка, это Вам от мужчины за вон тем столиком.

    - А что это?

    - Его счет.

  • 3

    Обозначила свой номер телефона у любимого в телефонной книге как «sex». Теперь, если он пропустит мой звонок, то на экране будет написано: "sex пропущен".

    Психoтеpапевт пациенту:

    - На нoчь oставляйте свoи пpoблемы за двеpью.

    Пациент:

    - Вы думаете, жена сoгласится нoчевать в пoдъезде?

  • 4

    Я не любопытна, но если человек постоянно занавешивает замочную скважину, согласитесь, это подозрительно.

Начните выходные с позитива: утренние анекдоты 30 ноября

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