Чтобы смех не прекращался: вечерние анекдоты 1 декабря

- Потому, что он намазан маслом с двух сторон.

- Почему у еврейского мальчика бутерброд всегда падает маслом вверх?

— Какая ты Галя?! Ты дура! Свет выключи!

— Какая еще, нахрен, Света?! Я Галя!

Жена ему хрясь со всей силы по лбу, он, бедолага, аж глаза выпучил:

Ложатся муж с женой спать, муж уже дремлет и сквозь сон говорит:

3

- Мама, я хочу выйти замуж за Игоря. Он меня любит! Он не пьет, не курит, с друзьями не пропадает!

- Ох, не знаю, сынок... Не знаю…

- Мама, смотри, мне бегемотик в киндере попался, мама... мама, почему ты плачешь? Мама, я скоро найду работу и съеду, честное слово, ну мааам!..