Веселого вам вторника: утренние анекдоты 3 декабря

Звоню подруге, спрашиваю, как прошли выходные?
После долгой паузы:
- Как это прошли?!
И мужчины и женщины ошибаются относительно друг друга, когда мужчины думают, что все женщины разные, а женщины - что все мужчины одинаковые.
Жена мужу, стоя у гладильной доски:
- Дорогой, тебе что-нибудь погладить?
- Вообще-то я рассчитывал на большее.
Я помню чудное мгновенье
В 12 ночи встала ты,
Потом исчезли хлеб, печенье,
Эклеры, кексики, торты...
Парикмахер спрашивает клиента:
- За какую футбольную команду вы болеете?
- За ту же, что и вы.
- Но ведь вы не знаете, за кого я болею.
- Да, но ведь у вас в руках бритва...