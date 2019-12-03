Веселого вам вторника: утренние анекдоты 3 декабря

- Как это прошли?!

И мужчины и женщины ошибаются относительно друг друга, когда мужчины думают, что все женщины разные, а женщины - что все мужчины одинаковые.

В 12 ночи встала ты,

- Вообще-то я рассчитывал на большее.

4

Парикмахер спрашивает клиента:

- За какую футбольную команду вы болеете?

- За ту же, что и вы.

- Но ведь вы не знаете, за кого я болею.

- Да, но ведь у вас в руках бритва...