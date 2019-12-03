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Вторник, 03.12.2019
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Веселого вам вторника: утренние анекдоты 3 декабря

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Веселого вам вторника: утренние анекдоты 3 декабря
04:41 Сегодня Телеграф

Начните свое утро с позитива, чтобы весь день прошел на позитивной ноте.

  • 1

    Звоню подруге, спрашиваю, как прошли выходные?

    После долгой паузы:

    - Как это прошли?!

  • 2

    И мужчины и женщины ошибаются относительно друг друга, когда мужчины думают, что все женщины разные, а женщины - что все мужчины одинаковые.

  • 3

    Жена мужу, стоя у гладильной доски:

    - Дорогой, тебе что-нибудь погладить?

    - Вообще-то я рассчитывал на большее.

    Я помню чудное мгновенье

    В 12 ночи встала ты,

    Потом исчезли хлеб, печенье,

    Эклеры, кексики, торты...

  • 4

    Парикмахер спрашивает клиента:

    - За какую футбольную команду вы болеете?

    - За ту же, что и вы.

    - Но ведь вы не знаете, за кого я болею.

    - Да, но ведь у вас в руках бритва...

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Все по теме:

Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Анекдоты, 3 декабря.
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