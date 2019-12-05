От улыбки станет мир светлей: утренние анекдоты 5 декабря

Китайские военные, проникшие на самолет-разведчик США, были приятно удивлены, обнаружив, что вся секретная аппаратура, находящаяся на его борту, была сделана в Китае.

- Сара, я не понимаю, почему тебя веселит, когда чужие люди приходят и едят нашу еду.

3

У некоторых отпуск и работа отличаются только тем, с какого компьютера они зашли в интернет.

Никогда не смейся над тем, что выбирает твоя жена, она ведь и тебя выбрала.