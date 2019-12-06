Смейтесь с утра: уморительные анекдоты 6 декабря

Ко мне теща приехала и живет вот уже две недели. Но самое страшное, что ей невозможно объяснить, что с ее дочерью мы уже полгода как развелись.
Третья жена мне попалась настолько ревнивая... Постоянно приходится ей доказывать, что с первой и второй женой у меня ничего не было!
- Доктор велел мне сесть на чесночную диету.
- Ну и сколько ты потеряла килограммов?
- Ты лучше спроси, сколько я потеряла друзей.
Инфopмaция - этo тo, чтo oт нac cкpывaют. Вcё ocтaльнoe – peклaмa.
- Это ваша крыса тут бегала?
- Это не крыса, а карликовая такса!
- Кот сожрал - значит крыса.