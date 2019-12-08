Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 8 декабря

Сотрудник крематория чихнул на работе и теперь не знает, кто где.
- А ты научишь меня делать то, что нельзя?
- Тебе сколько лет?
- 14.
- Доставай тетрадь и ручку. Сейчас будем делить на ноль.
- По каким параметрам женщины выбирают шампунь?
- Марка, эффективность, запах, состав, цвет, качество, дизайн упаковки, рекомендации, отзывы, реклама, известность.
- А по каким параметрам мужчины выбирают шампунь?
- На этикетке должно быть написано "шампунь".
- Ой, Рабинович, везде евреи жалуются, что плохо живётся, даже в Израиле.
- И, таки да, плохо евреям живётся лучше всего в Израиле.
- А-а-а-а... Ой, девчонки, я ноготь сломала!..
- А че орешь-то?
- Да я его из носа вытащить не могу-у!