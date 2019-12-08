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Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 8 декабря

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Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 8 декабря
04:43 Сегодня Телеграф

С нашей подборкой отборных шуток день точно удастся!

  • 1

    Сотрудник крематория чихнул на работе и теперь не знает, кто где.

  • 2

    - А ты научишь меня делать то, что нельзя?

    - Тебе сколько лет?

    - 14.

    - Доставай тетрадь и ручку. Сейчас будем делить на ноль.

  • 3

    - По каким параметрам женщины выбирают шампунь?

    - Марка, эффективность, запах, состав, цвет, качество, дизайн упаковки, рекомендации, отзывы, реклама, известность.

    - А по каким параметрам мужчины выбирают шампунь?

    - На этикетке должно быть написано "шампунь".

    - Ой, Рабинович, везде евреи жалуются, что плохо живётся, даже в Израиле.

    - И, таки да, плохо евреям живётся лучше всего в Израиле.

  • 4

    - А-а-а-а... Ой, девчонки, я ноготь сломала!..

    - А че орешь-то?

    - Да я его из носа вытащить не могу-у!

Потрать свое время правильно: вечерние анекдоты 7 декабря

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