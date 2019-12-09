День точно не пройдет даром: забавные анекдоты 9 декабря

- Нет, я хочу поглядеть, как мой сосед проспит свою станцию.

- Вам что, там выходить?

- Товарищ проводник, разбудите меня перед станцией Ивановка.

- Когда вода вскипела открываешь холодильник, а вареников нет...

- А что?

- Что они развариваются?

- Знаешь, что самое обидное, когда вареники варишь?

3

Детство - это когда у фразы "не дам" только один смысл.

Некоторые люди считают себя мужчинами только потому, что они не женщины.