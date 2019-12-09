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Понедельник, 09.12.2019
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День точно не пройдет даром: забавные анекдоты 9 декабря

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День точно не пройдет даром: забавные анекдоты 9 декабря
10:44 Сегодня Телеграф

Эта подборка смешных приколов подарит вам по-настоящему хорошее настроение.

  • 1

    - Товарищ проводник, разбудите меня перед станцией Ивановка.

    - Вам что, там выходить?

    - Нет, я хочу поглядеть, как мой сосед проспит свою станцию.

  • 2

    - Знаешь, что самое обидное, когда вареники варишь?

    - Что они развариваются?

    - Нет.

    - А что?

    - Когда вода вскипела открываешь холодильник, а вареников нет...

  • 3

    Детство - это когда у фразы "не дам" только один смысл.

    Некоторые люди считают себя мужчинами только потому, что они не женщины.

  • 4

    Что значит "Я тебя достал?" По правилам русского языка надо говорить не достал, а извлек!

Начинаем рабочую неделю с позитива: утренние анекдоты 9 декабря

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