День точно не пройдет даром: забавные анекдоты 9 декабря

- Товарищ проводник, разбудите меня перед станцией Ивановка.
- Вам что, там выходить?
- Нет, я хочу поглядеть, как мой сосед проспит свою станцию.
- Знаешь, что самое обидное, когда вареники варишь?
- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела открываешь холодильник, а вареников нет...
Детство - это когда у фразы "не дам" только один смысл.
Некоторые люди считают себя мужчинами только потому, что они не женщины.
Что значит "Я тебя достал?" По правилам русского языка надо говорить не достал, а извлек!