Ваше настроение гарантировано улучшится: вечерние анекдоты 11 декабря

1 - Поцелуй меня в знак примирения. - А где он у тебя?

2 - У Вас такие ослепительно белые зубы и свежее дыхание! В чем ваш секрет? - Всё дело в пасте… Пасть надо мыть хоть изредка!

3 - Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе? - Естественно! - И что из этого получилось? - Да ничего... Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в другую школу. Дорогой, тут мои подруги в ночной клуб собираются, можно я с ними уже ушла?