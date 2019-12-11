Ваше настроение гарантировано улучшится: вечерние анекдоты 11 декабря

- Поцелуй меня в знак примирения. - А где он у тебя?
- У Вас такие ослепительно белые зубы и свежее дыхание! В чем ваш секрет?
- Всё дело в пасте… Пасть надо мыть хоть изредка!
- Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе?
- Естественно!
- И что из этого получилось?
- Да ничего... Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в другую школу.
Дорогой, тут мои подруги в ночной клуб собираются, можно я с ними уже ушла?
-Сеня! Ви таки знаете новость за валюту?
-А шо такое? Шо, заместо гривны будет доллар?!!
-Я вас умоляю!!! Заместо гривны будут конфеты...причем сосательные...