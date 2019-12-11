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Среда, 11.12.2019
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Ваше настроение гарантировано улучшится: вечерние анекдоты 11 декабря

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Ваше настроение гарантировано улучшится: вечерние анекдоты 11 декабря
16:57 Сегодня Телеграф

Сегодня порадуем вас уморительными анекдотами. Прочтите и зарядитесь позитивом!

  • 1

    - Поцелуй меня в знак примирения. - А где он у тебя?

  • 2

    - У Вас такие ослепительно белые зубы и свежее дыхание! В чем ваш секрет?

    - Всё дело в пасте… Пасть надо мыть хоть изредка!

  • 3

    - Папа, ты когда-нибудь влюблялся в учительницу в школе?

    - Естественно!

    - И что из этого получилось?

    - Да ничего... Об этом узнала твоя мама и перевела тебя в другую школу.

    Дорогой, тут мои подруги в ночной клуб собираются, можно я с ними уже ушла?

  • 4

    -Сеня! Ви таки знаете новость за валюту?

    -А шо такое? Шо, заместо гривны будет доллар?!!

    -Я вас умоляю!!! Заместо гривны будут конфеты...причем сосательные...

Улыбнитесь пасмурному дню: веселые анекдоты 11 декабря

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