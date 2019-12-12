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Смейтесь на здоровье: забавные анекдоты 12 декабря

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Смейтесь на здоровье: забавные анекдоты 12 декабря
10:56 Сегодня Телеграф

Подборка забавные анекдотов, которые поднимут вам настроение.

  • 1

    Так что там решили с концом света: мне зимние сапоги покупать, или я в осенних дохожу?

  • 2

    Утром ответить на телефонный звонок таким голосом, как будто ты уже встал - это большое искусство.

  • 3

    Если в голову начальнику пришла гениальная мысль, значит, кто-то весь день будет заниматься хернёй.

    Утром мать спрашивает сына:

    - Вадик, ты какие-нибудь другие способы подготовки к экзаменам знаешь, кроме молитвы?

  • 4

    Включила дуру. Выключить не могу. День не могу... Второй не могу... А потом смотрю... Жизнь-то моя налаживаться начала!

Встречайте позитивное утро: уморительные анекдоты 12 декабря

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