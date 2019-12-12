Смейтесь на здоровье: забавные анекдоты 12 декабря

Так что там решили с концом света: мне зимние сапоги покупать, или я в осенних дохожу?

Утром ответить на телефонный звонок таким голосом, как будто ты уже встал - это большое искусство.

3

Если в голову начальнику пришла гениальная мысль, значит, кто-то весь день будет заниматься хернёй.

Утром мать спрашивает сына:

- Вадик, ты какие-нибудь другие способы подготовки к экзаменам знаешь, кроме молитвы?