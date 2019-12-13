Проведите вечер в хорошей компании: юморные анекдоты 13 декабря

Он: Ну, в смысле, я не определился зайчик ты или котенок, вот решил обобщить...

- Мой муж две недели никак не мог в компьютерной стрелялке на следующий уровень перейти. Вчера к подъезду подошла и сразу поняла, что сегодня тоже не прошел.

3

Кто-нибудь знает, почему шмотки, которые как раз впору, после стирки садятся, а те, которые чуть великоваты, блин, РАСТЯГИВАЮТСЯ?!?!

- Извините, у нас нет сдачи. Возьмите вот пять жвачек с Микки Маусом.

- Я вам ребенок, что ли?! С Терминатором давайте...