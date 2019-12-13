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Пятница, 13.12.2019
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Проведите вечер в хорошей компании: юморные анекдоты 13 декабря

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Проведите вечер в хорошей компании: юморные анекдоты 13 декабря
16:59 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Он: Привет, животное!

    Она: Чегоооо???!!!

    Он: Ну, в смысле, я не определился зайчик ты или котенок, вот решил обобщить...

  • 2

    - Мой муж две недели никак не мог в компьютерной стрелялке на следующий уровень перейти. Вчера к подъезду подошла и сразу поняла, что сегодня тоже не прошел.

    - А как?

    - Гляжу - наш монитор на асфальте валяется.

  • 3

    Кто-нибудь знает, почему шмотки, которые как раз впору, после стирки садятся, а те, которые чуть великоваты, блин, РАСТЯГИВАЮТСЯ?!?!

    - Извините, у нас нет сдачи. Возьмите вот пять жвачек с Микки Маусом.

    - Я вам ребенок, что ли?! С Терминатором давайте...

  • 4

    - Послушай, у тебя нет на примете честного, хорошего бухгалтера?

    - Есть, но ему еще два года сидеть.

Смейтесь как можно чаще: веселые анекдоты 13 декабря

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