Проведите вечер в хорошей компании: юморные анекдоты 13 декабря

Он: Привет, животное!
Она: Чегоооо???!!!
Он: Ну, в смысле, я не определился зайчик ты или котенок, вот решил обобщить...
- Мой муж две недели никак не мог в компьютерной стрелялке на следующий уровень перейти. Вчера к подъезду подошла и сразу поняла, что сегодня тоже не прошел.
- А как?
- Гляжу - наш монитор на асфальте валяется.
Кто-нибудь знает, почему шмотки, которые как раз впору, после стирки садятся, а те, которые чуть великоваты, блин, РАСТЯГИВАЮТСЯ?!?!
- Извините, у нас нет сдачи. Возьмите вот пять жвачек с Микки Маусом.
- Я вам ребенок, что ли?! С Терминатором давайте...
- Послушай, у тебя нет на примете честного, хорошего бухгалтера?
- Есть, но ему еще два года сидеть.