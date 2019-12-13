Смейтесь как можно чаще: веселые анекдоты 13 декабря

Для того, чтобы сохранить хорошую фигуру и хорошие отношения, нужно совершить одно и то же действие: вовремя закрыть рот.
- Знаешь, Циля, я так одинока, - жалуется одна одесситка другой.
- Ой счас умру... это как, одинока? Все знают, шо у тебя есть муж и любовник...
- Таки в том все и дело - они постоянно надеются друг на друга!
- Кто такой дипломат?
- Мужчина, способный убедить жену, что роскошная норковая шуба ее полнит.
В детстве я хотел стать взрослым. Прошло время, и теперь другие хотят, чтобы я стал взрослым.
Самый страшный момент в жизни пациента, когда врач начинает гуглить в интернете.