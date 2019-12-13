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Пятница, 13.12.2019
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Смейтесь как можно чаще: веселые анекдоты 13 декабря

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Смейтесь как можно чаще: веселые анекдоты 13 декабря
10:40 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива для хорошего дня!

  • 1

    Для того, чтобы сохранить хорошую фигуру и хорошие отношения, нужно совершить одно и то же действие: вовремя закрыть рот.

  • 2

    - Знаешь, Циля, я так одинока, - жалуется одна одесситка другой.

    - Ой счас умру... это как, одинока? Все знают, шо у тебя есть муж и любовник...

    - Таки в том все и дело - они постоянно надеются друг на друга!

  • 3

    - Кто такой дипломат?

    - Мужчина, способный убедить жену, что роскошная норковая шуба ее полнит.

    В детстве я хотел стать взрослым. Прошло время, и теперь другие хотят, чтобы я стал взрослым.

  • 4

    Самый страшный момент в жизни пациента, когда врач начинает гуглить в интернете.

Встречаем пятницу с позитивом: утренние анекдоты 13 декабря 

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