Смейтесь как можно чаще: веселые анекдоты 13 декабря

Для того, чтобы сохранить хорошую фигуру и хорошие отношения, нужно совершить одно и то же действие: вовремя закрыть рот.

2

- Знаешь, Циля, я так одинока, - жалуется одна одесситка другой.

- Ой счас умру... это как, одинока? Все знают, шо у тебя есть муж и любовник...

- Таки в том все и дело - они постоянно надеются друг на друга!