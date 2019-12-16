На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 16 декабря

- Официант, повторите!
- Повторяю: я не официант.
Если у блондинки корни волос иногда становятся темными, это значит, что мозг еще сопротивляется
80% мужчин имитируют вкусный борщ…
Мальчик пишет сочинение о своем отце:
"Мой папа - самый сильный и храбрый! Он может переплыть самую широкую реку, победить в схватке с любым хищником, сразиться с любыми бандитами! Мой папа может все! Но чаще всего ему приходится мыть посуду, стирать белье и выносить мусор".
На день рождения кто-то принес семечки.
Пить так и не начали...