На работу с хорошим настроением: утренние анекдоты 16 декабря

Если у блондинки корни волос иногда становятся темными, это значит, что мозг еще сопротивляется

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80% мужчин имитируют вкусный борщ…

Мальчик пишет сочинение о своем отце:

"Мой папа - самый сильный и храбрый! Он может переплыть самую широкую реку, победить в схватке с любым хищником, сразиться с любыми бандитами! Мой папа может все! Но чаще всего ему приходится мыть посуду, стирать белье и выносить мусор".