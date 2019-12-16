Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 16 декабря

У жениха не хватило денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу перенесли до получки.

3

- Доченька! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я начну худеть, папа бросит курить. А ты?

- Я могу бросить школу.

- У тебя было когда-нибудь такое, чтобы всем мешало, но ты не хотел это выбросить, потому что думал, что когда-нибудь это тебе для чего-нибудь пригодится?

- А дети считаются?