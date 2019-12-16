Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 16 декабря

Поломка без причины — признак мэйд - ин - чины.
У жениха не хватило денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу перенесли до получки.
- Доченька! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я начну худеть, папа бросит курить. А ты?
- Я могу бросить школу.
- У тебя было когда-нибудь такое, чтобы всем мешало, но ты не хотел это выбросить, потому что думал, что когда-нибудь это тебе для чего-нибудь пригодится?
- А дети считаются?
- Взвесьте мне помидоров.
- Турецких или испанских?
- Без разницы. Я с ними разговаривать не собираюсь.