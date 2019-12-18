Позитива - выше крыши: утренние анекдоты 18 декабря

Если кто-нибудь скажет: "Это невозможно", его следует понимать примерно так: "Исходя из моего ограниченного опыта и узкого понимания действительности, это крайне маловероятно".
Совет: поспорь с сотрудницей, что она не сможет дотронуться до пупка двумя локтями одновременно.
Наслаждайся. Не за что.
Кто рано встает, тот бабушка в поликлинику.
Тамара Петровна утонула в реке, не смотря на то что была рыбой по гороскопу, бревном в постели и дерьмом по жизни.
— Милый, а почему у нас такие большие счета за интернет?
— Это потому, что у кого-то слишком часто болит голова!