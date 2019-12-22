То, что нужно для хорошего настроения: забавные анекдоты 22 декабря

- Вы продали мне вместо голландского швейцарский сыр!!!
- А вы что с ним разговаривали?
- Она искренне верит в то, что она вампир.
- Ты её кровью при встрече поишь?
- Нет, но недавно она не разрешила мне убить комара, мотивировав это тем, что он её "собрат"!
- Ты присмотрись к ней получше - может она все-таки комар?
- Ватсон, как вам на вкус собака Баскервилей?
- Я ее не ел, Холмс.
- А миссис Хадсон говорит, что ели.
- Почему вы верите ей, а не мне, Холмс?
- Потому, что готовит еду она, а не вы.
- Фима, что ты там пишешь?
- Посмертную записку, - с дрожью в голосе ответил муж.
- Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз какие-то каракули.
- Пап, а правда, что внутри у человека волос нет?
Папа, доставая волос из супа:
- Это, смотря кто готовит.