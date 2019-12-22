То, что нужно для хорошего настроения: забавные анекдоты 22 декабря

1 - Вы продали мне вместо голландского швейцарский сыр!!! - А вы что с ним разговаривали?

2 - Она искренне верит в то, что она вампир. - Ты её кровью при встрече поишь? - Нет, но недавно она не разрешила мне убить комара, мотивировав это тем, что он её "собрат"! - Ты присмотрись к ней получше - может она все-таки комар?

3 - Ватсон, как вам на вкус собака Баскервилей? - Я ее не ел, Холмс. - А миссис Хадсон говорит, что ели. - Почему вы верите ей, а не мне, Холмс? - Потому, что готовит еду она, а не вы. - Фима, что ты там пишешь? - Посмертную записку, - с дрожью в голосе ответил муж. - Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз какие-то каракули.