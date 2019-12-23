Юморок на часок: вечерние анекдоты 23 декабря

1 Нельзя так просто взять и выбросить человека из головы, а из окна - можно...

2 - Сегодня мы наконец-то побудем одни, - говорит ухажёр девушке. - Я купил три билета в кино. - Почему три? - Твоим матери, отцу и брату!

3 - Вы столько успеваете! И откуда вы только берёте на всё силы? - Из мешков. - Из каких мешков? - Под глазами. - Доктор, у меня борода не растёт. - Нечего удивительного. Ведь вы-женщина. - Что? Я ещё и женщина!?