Юморок на часок: вечерние анекдоты 23 декабря

Нельзя так просто взять и выбросить человека из головы, а из окна - можно...
- Сегодня мы наконец-то побудем одни, - говорит ухажёр девушке.
- Я купил три билета в кино.
- Почему три?
- Твоим матери, отцу и брату!
- Вы столько успеваете! И откуда вы только берёте на всё силы?
- Из мешков.
- Из каких мешков?
- Под глазами.
- Доктор, у меня борода не растёт.
- Нечего удивительного. Ведь вы-женщина.
- Что? Я ещё и женщина!?
- Ты делаешь утреннюю зарядку?
- Только первое упражнение.
- Какое?
- "Откройте форточку".