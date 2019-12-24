Ваше настроение гарантировано улучшится: вечерние анекдоты 24 декабря

Бойкот женщины невозможен в принципе - как только вы перестаете с ней разговаривать, она решает, что вы начали ее слушать.
Двое в постели.
Она: — Милый, а ведь когда-нибудь мы поженимся.
Он (задумчиво, выпуская дым в потолок):
— Да кому мы нужны...
Мальчик подходит к папе и спрашивает:
- Папа, а я русский или еврей?
- А тебе зачем это знать?
- Да у нас во дворе мальчик велосипед классный продает. Вот я и думаю: мне поторговаться и купить или украсть и поломать?
Деревенский кузнец говорит новому подмастерью:
- Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей по ней молотом.
Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.
- Сколько человек работает в вашей фирме?
- Ну, максимум половина.