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Ваше настроение гарантировано улучшится: вечерние анекдоты 24 декабря

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Ваше настроение гарантировано улучшится: вечерние анекдоты 24 декабря
16:53 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф

Сегодня порадуем вас уморительными анекдотами. Прочтите и зарядитесь позитивом!

  • 1

    Бойкот женщины невозможен в принципе - как только вы перестаете с ней разговаривать, она решает, что вы начали ее слушать.

  • 2

    Двое в постели.

    Она: — Милый, а ведь когда-нибудь мы поженимся.

    Он (задумчиво, выпуская дым в потолок):

    — Да кому мы нужны...

  • 3

    Мальчик подходит к папе и спрашивает:

    - Папа, а я русский или еврей?

    - А тебе зачем это знать?

    - Да у нас во дворе мальчик велосипед классный продает. Вот я и думаю: мне поторговаться и купить или украсть и поломать?

    Деревенский кузнец говорит новому подмастерью:

    - Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей по ней молотом.

    Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.

  • 4

    - Сколько человек работает в вашей фирме?

    - Ну, максимум половина.

 Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 24 декабря

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