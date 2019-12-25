Хорошее настроение - залог успешного дня: утренние анекдоты 25 декабря

1 Поссориться с умным человеком так же трудно, как и помириться с дураком.

2 - У вашей жены такой странный акцент! Откуда она? - Из винного погреба...

3 Что бы там не говорили, портативная колонка - вещь очень полезная. О приближении дебила теперь узнаешь издалека. Такое ощущение, что наши с тобой отношения строили таджики.