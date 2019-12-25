Хорошее настроение - залог успешного дня: утренние анекдоты 25 декабря

Поссориться с умным человеком так же трудно, как и помириться с дураком.
- У вашей жены такой странный акцент! Откуда она?
- Из винного погреба...
Что бы там не говорили, портативная колонка - вещь очень полезная.
О приближении дебила теперь узнаешь издалека.
Такое ощущение, что наши с тобой отношения строили таджики.
- Ты что лежишь? А ну вставай, в школу опоздаешь!
- У меня депрессия.
- Какая депрессия?! Чтобы иметь депрессию, надо долго и хорошо учиться, много читать, размышлять, думать. А ну марш умываться!