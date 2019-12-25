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Среда, 25.12.2019
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Хорошее настроение - залог успешного дня: утренние анекдоты 25 декабря

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Хорошее настроение - залог успешного дня: утренние анекдоты 25 декабря
04:38 Сегодня Телеграф

Посмейтесь от души вместе с уморительными юморными анекдотами.

  • 1

    Поссориться с умным человеком так же трудно, как и помириться с дураком.

  • 2

    - У вашей жены такой странный акцент! Откуда она?

    - Из винного погреба...

  • 3

    Что бы там не говорили, портативная колонка - вещь очень полезная.

    О приближении дебила теперь узнаешь издалека.

    Такое ощущение, что наши с тобой отношения строили таджики.

  • 4

    - Ты что лежишь? А ну вставай, в школу опоздаешь!

    - У меня депрессия.

    - Какая депрессия?! Чтобы иметь депрессию, надо долго и хорошо учиться, много читать, размышлять, думать. А ну марш умываться!

Ваше настроение гарантировано улучшится: вечерние анекдоты 24 декабря

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