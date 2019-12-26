Позитив на весь вечер: уморительные анекдоты 26 декабря

- Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?

В парфюмерный магазин пришла Сара Моисеевна и просит показать ей что-нибудь из духов.

- Ну, ты даёшь, мамa! Забылa, что львицы гриву не носят?!

- С чего ты это взялa?

- Ты заметилa, что все львы - мальчики?!

Девочка в цирке с интересом наблюдает за выступлением львов. Радостно обращается к маме:

3

Сантехник Василий кладет трубы по фэншую… Хотя нет! Не так! Сантехнику Василию по фэншую, как он кладет трубы!

К психиатру приходит пациент.

- Доктор, мне уже 3 месяца снится одна и та же женщина.

- Ну и что?

- Надоела!