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Позитив на весь вечер: уморительные анекдоты 26 декабря

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Позитив на весь вечер: уморительные анекдоты 26 декабря
16:54 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам очередную порцию позитивных вечерних анекдотов.

  • 1

    В парфюмерный магазин пришла Сара Моисеевна и просит показать ей что-нибудь из духов.

    - Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?

  • 2

    Девочка в цирке с интересом наблюдает за выступлением львов. Радостно обращается к маме:

    - Ты заметилa, что все львы - мальчики?!

    Мама, ошарашенная биологическими познаниями дочери, интересуется:

    - С чего ты это взялa?

    - Ну, ты даёшь, мамa! Забылa, что львицы гриву не носят?!

  • 3

    Сантехник Василий кладет трубы по фэншую… Хотя нет! Не так! Сантехнику Василию по фэншую, как он кладет трубы!

    К психиатру приходит пациент.

    - Доктор, мне уже 3 месяца снится одна и та же женщина.

    - Ну и что?

    - Надоела!

  • 4

    Машина не роскошь. Роскошь - средства на ее передвижение.

Отвлекитесь на минутку: смешные анекдоты 26 декабря

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