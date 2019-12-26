Позитив на весь вечер: уморительные анекдоты 26 декабря

В парфюмерный магазин пришла Сара Моисеевна и просит показать ей что-нибудь из духов.
- Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?
Девочка в цирке с интересом наблюдает за выступлением львов. Радостно обращается к маме:
- Ты заметилa, что все львы - мальчики?!
Мама, ошарашенная биологическими познаниями дочери, интересуется:
- С чего ты это взялa?
- Ну, ты даёшь, мамa! Забылa, что львицы гриву не носят?!
Сантехник Василий кладет трубы по фэншую… Хотя нет! Не так! Сантехнику Василию по фэншую, как он кладет трубы!
К психиатру приходит пациент.
- Доктор, мне уже 3 месяца снится одна и та же женщина.
- Ну и что?
- Надоела!
Машина не роскошь. Роскошь - средства на ее передвижение.